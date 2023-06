Tienanmen, arrestata a Hong Kong la leader dell'opposizione

La polizia di Hong Kong ha arrestato la leader del partito di opposizione, Chan Po-ying, in occasione del 34esimo anniversario della sanguinosa repressione di Piazza Tienanmen a Pechino.

Lo ha comunicato un giornalista dell'Afp. In base a quanto appreso, al momento dell'arresto la donna teneva in mano una piccola candela a Led e due fiori: una scena comune nelle veglie commemorative del 4 giugno 1989. La polizia l'ha afferrata e trascinata via dopo averla caricata su un furgone.