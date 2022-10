Thailandia, la storia dell'unica sopravvissuta all'attacco all'asilo nido: si è svegliata tra gli altri bambini morti

Quando è stata trovata, la piccola era rannicchiata accanto ai corpi dei suoi compagni di classe. Si era appena svegliata dal riposino pomeridiano. "Non aveva idea di cosa stesse succedendo", ha spiegato il nonno della bimba, Somsak Srithong , alla Bbc. Non è chiaro come abbia fatto a sopravvivere.

La strage -

Panya Khamrab

Giovedì, un 34enne ex agente di polizia,, ha prima ucciso due adulti in un centro amministrativo provinciale e poi ha fatto irruzione subito dopo l'ora di pranzo in un piccolo asilo nel villaggio di Uthaisawan Na Klang, nella provincia settentrionale di Nong Bua Lamphu. Con una pistola di 9 millimetri e un coltello, lì ha ucciso 24 persone, tra cui 22 bambini (19 maschi e tre femmine, alcuni di soli due anni) e le due maestre, una delle quali incinta di otto mesi. Altre sette persone, tra cui un bambino, sono state uccise durante la fuga. L'ex agente si è poi tolto la vita a casa, dove ha anche ucciso la moglie, il figliastro di quattro anni, e altri due adulti.

Secondo la polizia locale, Panya sarebbe andato all'asilo in cerca del figlio nato da una precedente relazione della moglie. Non trovandolo, avrebbe iniziato a sparare e ad accoltellare i presenti. Per i bambini era l'ora del riposo: in alcune cruente immagini trapelate sui social media, si nota che le piccole vittime sono ancora distese sul loro giaciglio sul pavimento. E il bilancio sarebbe potuto essere ancora più pesante se non fosse stata una giornata di forti piogge, che avevano convinto alcune famiglie a tenere i bambini a casa. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto perdere la testa al killer. È però altamente probabile che l'uomo non fosse in sé a causa del recente licenziamento, deciso dopo essere stato arrestato perché vendeva metanfetamine. Si era dovuto presentare in tribunale poco prima di fare irruzione nell'asilo, in vista dell'imminente inizio del processo.

Il killer ha ucciso i piccoli mentre dormivano -

Testimoni hanno detto che prima ha sparato al personale, inclusa un'insegnante incinta di otto mesi, e poi ha ucciso i piccoli mentre dormivano.

La storia di Emmy -

Emmy stava dormendo accanto alla sua migliore amica quando l'aggressore ha fatto irruzione, armato di pistola e coltello. Solo lei non è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco. "Quando si è svegliata - ha raccontato il nonno - pensava che i suoi amici dormissero ancora. Un agente di polizia le ha coperto il viso con un panno e l'ha portata via". "Quando l'ho vista l'ho abbracciata fortissimo. Sono così felice che sia sopravvissuta", ha aggiunto.

La madre di Emmy, la 35enne

Panompai Srithong

, che durante la settimana vive a Bangkok per lavoro, all'inizio era convinta che sua figlia fosse morta. "Solo dopo averla vista in una videochiamata mi sono sentita davvero sollevata", ha detto. Emmy ama andare all'asilo e chiede di poterci tornare. "La nonna le ha dovuto spiegare che i suoi compagni di scuola e la sua insegnante sono morti e che l'asilo nido è chiuso. Ma è troppo piccola per capire il concetto di morte", ha concluso Panompai.