Thailandia, uccise 14 amici con il cianuro per debiti di gioco: 36enne condannata a morte per l'ultimo omicidio

Una donna è stata condannata a morte da un tribunale thailandese dopo essere stata accusata di aver ucciso 14 persone, in quella che è la prima sentenza in un caso di omicidio seriale di alto profilo che ha scioccato la nazione. Lo scrive la Cnn online. L'ultimo caso risale allo scorso anno. Secondo il tribunale di Bangkok, Sararat Rangsiwuthaporn, 36 anni, ha ucciso un'amica, Siriporn Khanwong, aggiungendo del cianuro al cibo della vittima, poi le ha rubato beni per un valore di oltre 4.400 dollari. Per il giudice, l'imputata era dipendente dal gioco d'azzardo online e ha agito per saldare i suoi debiti. Da qui la sentenza nel primo dei 14 processi per omicidio a carico della donna.