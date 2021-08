Thailandia, i giovani Sì-vax scendono in piazza per chiedere i vaccini gratuiti

Twitter

Una folla di giovani e studenti è scesa per le strade di Bangkok per chiedere accesso gratuito alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Il movimento Sì-vax thailandese si è scontrato con le forze dell'ordine: si contano decine di arresti e feriti. Il governo ha infatti deciso di somministrare il siero cinese Sinevac - criticato dalla comunità scientifica per la bassa risposta immunitaria - solo dietro pagamento.