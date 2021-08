Thailandia, manifestanti in piazza per nuove proteste contro la monarchia

Afp

Circa duecento manifestanti a Bangkok hanno sfidato le norme anti-Covid e sono tornati in piazza per chiedere la riforma della monarchia. Arnon Nampha, leader delle proteste thailandesi, ha rinnovato gli appelli per modificare la monarchia. I difensori dei diritti umani affermano che la legge reale sulla diffamazione è abitualmente utilizzata per incarcerare attivisti politici.