Thailandia, oltre 400mila evacuati dal confine con la Cambogia

Oltre quattrocentomila cittadini thailandesi sono stati allontanati dalle aree prossime al confine con la Cambogia, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa. L'aggiornamento arriva mentre proseguono gli scontri registrati negli ultimi giorni lungo la fascia frontaliera. Il portavoce del dicastero, Surasant Kongsiri, ha illustrato in conferenza stampa l'entità delle operazioni, spiegando che "oltre 400mila persone sono state trasferite nei rifugi". L'intervento, ha aggiunto, è stato disposto perché "i civili sono stati fatti evacuare in maniera massiccia a causa di quella che abbiamo valutato come una minaccia imminente per la loro sicurezza".