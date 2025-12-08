Logo Tgcom24
Mondo
Lo ha annunciato l'esercito thailandese

Thailandia, soldato ucciso in scontri con la Cambogia

08 Dic 2025 - 06:00
© Afp

© Afp

Un soldato thailandese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti nel corso di alcuni scontri al confine con la Cambogia. Lo ha annunciato l'esercito thailandese. Le forze cambogiane hanno attaccato i militari thailandesi nella provincia di Ubon Ratchathani, "uccidendo un soldato e ferendone altri quattro", ha detto il portavoce delle forze armate thailandesi, Winthai Suvaree, in una nota. Da parte sua il ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che le forze thailandesi hanno lanciato un attacco nella province di frontiera di Preah Vihear e di Oddar Meanchey, aggiungendo che la Cambogia non ha replicato.

