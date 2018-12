Thailandia, blogger rischia il processo: non le piaceva l'abito della principessa

Una influencer thailandese aveva detto di non apprezzare l'abito indossato dalla modella che partecipava a Miss Universo per il suo Paese. Peccato che quel vestito fosse stato disegnato dalla principessa Sirivannavari Nariratana, figlia del re, Maha Vajiralongkorn. Quella critica potrebbe costare cara alla blogger, che adesso rischia di finire in tribunale.