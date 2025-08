Texas ridisegna i collegi, California e New York pronte a reagire: l'ira di Obama, ecco cos'è il redistricting

In California, il governatore Gavin Newsom ha annunciato che predisporrà un piano da sottoporre a referendum autunnale per autorizzare un nuovo redistricting. In parallelo, la governatrice di New York Kathy Hochul ha dichiarato di voler esplorare "ogni opzione", definendo la strategia texana come inaccettabile. Entrambi gli Stati, però, devono fare i conti con ostacoli normativi: in California è necessario un voto popolare, mentre a New York sarebbe richiesta una modifica costituzionale. È improbabile che nuove mappe siano operative prima del 2026.