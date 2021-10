Texas, precipita aereo con 21 persone a bordo: tutti salvi

Il velivolo era un bimotore McDonnell Douglas MD-87, in grado di trasportare sino a 130 passeggeri e impiegato anche da alcune compagnie che operano su tratte italiane. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’aereo abbia urtato la recinzione dell’aeroporto prima di cadere e prendere fuoco.

L'impatto è avvenuto, poco dopo il decollo, contro la recinzione dello Houston Executive Airport, in Texas. Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono sopravvissuti, solo un ferito lieve.

Il volo era diretto a Boston per l'American League Championship della Major League di baseball, in cui si sono sfidati Houston Astros e Boston Red Sox. L'aereo ha viaggiato per poco più di 150 metri prima dell'incidente. Fortunatamente, tutti i passeggeri e l'equipaggio sono riusciti a mettersi in salvo.