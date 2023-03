Texas, madre uccide a coltellate tre figli e ne ferisce altri due

In Texas una donna ha accoltellato a morte tre dei suoi figli, ferendone altri due.

La tragedia è avvenuta a Italy, città della contea di Ellis. La madre è stata identificata come Shamaiya Hall, di 25 anni. Le vittime erano in età da scuola primaria. Tre bambini sono stati trovati morti all'interno della casa, vicino alla Stafford Elementary School, mentre altri due, rimasti feriti, sono stati trasportati in elicottero in un ospedale locale.