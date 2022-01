Texas, liberati tutti gli ostaggi nella sinagoga | Morto il sequestratore

Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa 4 di 23 Ansa 5 di 23 Ansa 6 di 23 Ansa 7 di 23 Ansa 8 di 23 Ansa 9 di 23 Ansa 10 di 23 Ansa 11 di 23 Ansa 12 di 23 Ansa 13 di 23 Ansa 14 di 23 Ansa 15 di 23 Ansa 16 di 23 Ansa 17 di 23 Ansa 18 di 23 Ansa 19 di 23 Ansa 20 di 23 Ansa 21 di 23 Ansa 22 di 23 Ansa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono stati liberati, dopo diverse ore, tutti gli ostaggi, quattro persone, tra cui il rabbino, nella sinagoga di Colleyville, in Texas. Morto il sequestratore, Muhammad Siddiqui, che aveva chiesto il rilascio di quella che ha detto di essere la sorella, Aaifa Siddiqui, la neuroscienziata pachistana conosciuta come "Lady Al Qaeda" e condannata a 86 anni di carcere per terrorismo. Successivamente la notizia del legame tra i due è stata smentita.