Texas, uomo armato in una sinagoga: persone in ostaggio

-afp

Un uomo armato ha preso diverse persone in ostaggio all'interno di una sinagoga della congregazione Beth Israel nella città di Colleyville, in Texas. La polizia è intervenuta circondando il luogo di culto ed evacuando tutti i residenti nelle immediate vicinanze. "Si prega di evitare la zona", hanno affermato gli agenti. "Se qualcuno tenta di entrare in questo edificio, tutti moriranno", avrebbe avvertito il sequestratore.