Il Texas promulga legge che vieta cure mediche a minori transgender

Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha promulgato una legge che vieta la fornitura di assistenza medica ai minori transgender.

La legge vieta ai medici di prescrivere farmaci che bloccano gli ormoni o eseguire interventi chirurgici per alterare la sessualità di chiunque abbia meno di 18 anni. La normativa entrerà in vigore da settembre e prevede un'eccezione per i figli minorenni già in trattamento con farmaci anti-ormonali o in terapia ormonale.