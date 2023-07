Texas, il killer di migranti di El Paso condannato a 90 ergastoli

Per la strage di migranti in Texas del 2019, in un centro commerciale di El Paso, il responsabile del massacro, Patrick Crusius, è stato condannato a un totale di 90 ergastoli.

La sentenza di condanna per il ventiquattrenne, che nei mesi scorsi si era dichiarato colpevole, è giunta quasi quattro anni dopo che il giovane, partendo da Dallas, si era recato nella città di frontiera per uccidere con un fucile d'assalto i frequentatori ispano-americani del negozio. Crusius rischia ancora la pena di morte nel processo a livello statale che deve ancora iniziare in Texas.