Texas, furgone con a bordo migranti si ribalta: 11 morti

-afp

Un furgone sovraccarico che trasportava circa 25 migranti si è schiantato su una remota autostrada del sud del Texas, negli Stati Uniti, uccidendo almeno 11 persone e ferendone più di una dozzina. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 ora locale sulla US 281 a Encino. Lo sceriffo della contea ha affermato che il furgone, progettato per contenere 15 passeggeri, era molto pesante e si è ribaltato quando l'autista ha perso il controllo in curva.