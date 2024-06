Texas, donna tenta di annegare una bimba palestinese

In Texas una donna è stata accusata di tentato omicidio e lesioni a una bambina di 3 anni per aver tentato di annegarla nella piscina di un complesso residenziale di Euless. Per fortuna la madre si è avventata sulla donna e ha salvato la piccola. Lo riporta la Cnn, precisando che la polizia sta indagando l'incidente come crimine d'odio poiché la donna ha anche rivolto insulti alla famiglia della piccola palestinese e musulmana. La sezione texana del Council on American-Islamic Relations ha invitato le autorità statali e federali "a prendere tutte le precauzioni per mantenere la famiglia e la comunità musulmana al sicuro".