Terza dose vaccino, Ema: va considerata per gli immunodepressi

Per quanto riguarda la terza dose di vaccino anti-Covid, al momento, secondo l'Agenzia europea dei medicinali la necessità va presa in considerazione per le persone "con sistema immunitario gravemente indebolito o alcuni pazienti anziani". Secondo il responsabile della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri, invece, "il maggior numero possibile di persone dovrebbe essere completamente vaccinato".