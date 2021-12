Terrorismo, progettavano attacco durante feste: due arresti in Francia

ansa

Due 23enni sono stati arrestati in Francia con l'accusa di "associazione terroristica criminale" per aver pianificato un attacco con un coltello in un luogo affollato per poi morire da martiri, cioè uccisi dalla polizia. Sui loro computer sono state trovate "significative tracce di propaganda jihadista". Durante il fermo di polizia, uno dei due ha espresso il desiderio di uccidere i "miscredenti", mentre l'altro ha negato le accuse.