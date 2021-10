Terrorismo, polizia arresta 24enne a Manchester: "Pianificava attentati"

-afp

Un cittadino britannico di 24 anni, di origini familiari straniere, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di terrorismo, mentre rientrava in Gran Bretagna da un viaggio in un Paese imprecisato. Lo ha reso noto la polizia di Manchester, sottolineando che il giovane è stato fermato in aeroporto. Il 24enne è sospettato di coinvolgimento in prima persona o di complicità con altri nella pianificazione di attentati.