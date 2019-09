Terrorismo, nipote vittima Br a Macron: "Autorizzi estradizioni"

"Basta rinvii. Estradizione per la verità". Questo il testo della t-shirt indossata durante un sit-in davanti a Palazzo Chigi da Potito Perruggini, nipote di Giuseppe Ciotta, l'agente di polizia ucciso nel 1977 da Prima Linea, organizzazione armata di estrema sinistra. L'appello è rivolto al presidente Emmanuel Macron, in queste ore a Roma per incontrare Giuseppe Conte, vista la presenza in territorio francese di diversi terroristi latitanti.