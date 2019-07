Terrorismo, la Lufthansa riprende i voli verso il Cairo

Dopo lo stop di un giorno, Lufthansa ha ripreso i voli per Il Cairo. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, spiegando che con circa due ore di ritardo, un aereo è decollato da Francoforte diretto verso la capitale egiziana. Sabato la compagnia aerea tedesca aveva bloccato i voli per Il Cairo parlando di imprecisati problemi di sicurezza. Anche British Airways ha sospeso i suoi voli per la capitale egiziana per almeno sette giorni.