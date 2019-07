British Airways e Lufthansa sospendono i voli per Il Cairo

British Airways e Lufthansa hanno annunciato la sospensione dei loro voli per Il Cairo per ragioni non specificate legate alla sicurezza. La compagnia britannica ha precisato che i voli in questione saranno sospesi per una settimana. La Lufthansa indica la ripresa di voli regolari per domenica prossima. I portavoce delle due compagnie non hanno precisato ulteriormente i motivi della sospensione.