Terrorismo, in Gb arrestato 38enne membro della cellulla Isis "Beatles"

Un britannico accusato di far parte di un gruppo di rapitori e assassini dello Stato islamico, noto come "I Beatles", è stato arrestato a nordovest di Londra.

Aine Davis, di 38 anni, è stato fermato dopo essere atterrato all'aeroporto di Luton, su un volo dalla Turchia, dove aveva appena scontato sette anni e mezzo di prigione per atti di terrorismo. Davis è accusato di far parte di una cellula assassina dell'Isis che ha rapito dozzine di stranieri in Siria tra il 2012 e il 2015. Gli ostaggi avevano soprannominato il gruppo jihadista "Beatles" a causa del loro accento britannico.