Terrorismo, Francia: minaccia in crescita, non escludiamo attacchi

La procura nazionale dell'antiterrorismo francese non esclude un nuovo attacco contro il Paese.

Lo ha detto il procuratore Jean-Francois Ricard. "Dieci anni fa forse non lo avrei detto", ha spiegato, sottolineando che la minaccia terroristica è in crescita. "Da due anni constatiamo come lo Stato islamico ricostituisca certe sacche". Il procuratore ha poi sottolineato le difficoltà legate al reinserimento delle persone già condannate per terrorismo. "Siamo di fronte a un terrorismo ideologico" e quindi sarebbe "ingenuo" credere che queste persone "abbandonino la loro ideologia".