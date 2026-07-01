Terremoto Venezuela: salgono a 2.295 i morti, oltre 11mila feriti

"Stiamo allestendo nuovi accampamenti provvisori nella città di Caracas e nello stato di La Guaira. Saranno accampamenti di breve sosta perché stiamo già preparando i piani per un processo rapido di costruzione delle abitazioni", ha detto Rodríguez. Inoltre, ha precisato che attualmente sono 25 gli accampamenti già allestiti, e che 13 di questi si trovano a La Guaira, 8 a Caracas e uno ciascuno negli stati di Miranda e Carabobo. Sul fronte dell'emergenza sanitaria le cifre ufficiali parlano inoltre di oltre 17mila pazienti ricoverati a causa del terremoto, 4500 dei quali rimangono ancora ricoverati, mentre sarebbero circa 13mila le persone già dimesse. Rodríguez ha quindi riferito che dalle prime due scosse del 24 giugno si sono registrate altre 782 scosse di assestamento. "È importante informare che la frequenza e la magnitudo delle repliche diminuisce progressivamente ma che il processo sismico continua e che non è scomparso del tutto il pericolo di una scossa maggiore", ha detto.