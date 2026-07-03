Terremoto in Venezuela, "nessun segno di vita" dal piccolo Fabio | Salgono a 2.645 le vittime ufficiali del sisma

A La Guaira tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto in Venezuela. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizia i soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. "Non sono stati rilevati segni di vita", hanno detto all'agenzia Efe. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma: sono 2.645, con 12.666 feriti.