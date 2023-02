THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Miracolo in Turchia, bimbo ritrovato vivo a 52 ore dal sisma

Terremoto in Siria, a Salqin bimba salvata dopo 40 ore

Terremoto in Turchia, in azione anche i soccorritori dall'Ucraina

"Siamo con il popolo turco in questo momento difficile.

Siamo pronti a fornire l'assistenza necessaria per superare le conseguenze del disastro", aveva twittato il presidente ucraino Zelensky a poche ore dalla notizia del terremoto ai confini tra Turchia e Siria. Detto, fatto. Nella provincia turca di Hatay sono arrivati i primi soccorritori della squadra Zved del Servizio delle Emergenze di Kiev, con unità cinofile. Per questo gesto, ringraziamenti all'Ucraina sono arrivati anche nell'Aula del Parlamento europeo dalla presidente Roberta Metsola, che si è rivolta direttamente a Zelensky in visita a Bruxelles.