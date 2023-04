Messico, terremoto di magnitudo 5.5 a Puerto Escondido

Terremoto di magnitudo 5.5 in Messico.

La scossa è stata registrata nello Stato messicano di Oaxaca, con epicentro a 15 chilometri a nord della località balneare di Puerto Escondido, e ipocentro a 15 chilometri di profondità. Al momento non si segnalano vittime o feriti. Via Twitter il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha confermato che "il terremoto, a quanto pare e per fortuna, non ha provocato gravi danni. In ogni caso - ha aggiunto - la Protezione civile, i ministeri della Difesa e della Marina, e il governo dello Stato, si sono mobilitati".