Terremoto in Marocco, un ristoratore italiano che vive a Marrakech: "Fuggito con i clienti del mio locale"

Mentre si continua a scavare tra le macerie dopo il devastante terremoto di magnitudo 6.8 che venerdì scorso ha colpito il Marocco, molti italiano che si trovavano lì hanno fatto rientro a Ciampino domenica lunedì 10 settembre. Tra i nostri connazionali che, invece, sono rimasti nel Paese nordafricano c'è Giancarl Passero, ristoratore che ha vissuto in prima persona la prima terribile scossa.

A "Morning News", Passero ha raccontato quei momenti concitati: "È stata molto forte - ha spiegato -, io sono fuggito con i clienti del mio locale, tremava tutto". Al programma di Canale 5, Passero ha spiegato quello che è successo nelle ultime ore, con la macchina dei soccorsi che si è messa in moto: "Siamo tornati quasi alla normalità - ha raccontato -, non ci sono stati altri crolli. La situazione al momento è stabilizzata, la Protezione Civile marocchina è intervenuta molto rapidamente nella città nuova".

Passero parla anche delle scosse che si sono susseguite in questi giorni: "Ce n'è stata una subito dopo la prima, di assestamento - ha raccontato -, ma in quel momento non l'ho quasi sentita perché eravamo agitati. Forse ce n'è stata un'altra, ma non è stata sentita da molti".