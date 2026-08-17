Terremoto in Indonesia, nuova scossa nella regione di Flores: nessuna allerta tsunami

Violento terremoto in Indonesia, le immagini della devastazione dopo il sisma
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Nessun allarme tsunami è stato attivato. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Si continua a scavare tra le macerie
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La terra continua a tremare in Indonesia. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores alle 2:46 (ora italiana), secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Nessun allarme tsunami è stato attivato. Continua l'attività sismica, dopo che un violento terremoto ha colpito il Paese uccidendo decine di persone e provocando crolli e gravi danni a numerosi edifici. La tragedia è avvenuta all'alba del 15 agosto, quando i sismografi hanno registrato una scossa tellurica di magnitudo 7.7 appena a nord dell'isola di Flores, a una profondità di soli 10-15 chilometri. Resta drammatico il bilancio delle vittime: sono almeno 53 le persone morte e circa 135 quelle rimaste ferite. Il bilancio è tuttavia provvisorio e destinato a crescere nelle prossime ore. Le autorità non parlano di dispersi, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Oltre 5.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e oltre 900 le abitazioni che risultano seriamente danneggiate.
Quella di Flores è una zona turistica e, secondo la Farnesina, sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su "Dove siamo nel mondo". Non risultano però connazionali tra le vittime, mentre il ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui "invita i gli italiani a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'Unità di Crisi.
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