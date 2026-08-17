Terremoto in Indonesia, nuova scossa nella regione di Flores: nessuna allerta tsunami

La terra continua a tremare in Indonesia. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores alle 2:46 (ora italiana), secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Nessun allarme tsunami è stato attivato. Continua l'attività sismica, dopo che un violento terremoto ha colpito il Paese uccidendo decine di persone e provocando crolli e gravi danni a numerosi edifici. La tragedia è avvenuta all'alba del 15 agosto, quando i sismografi hanno registrato una scossa tellurica di magnitudo 7.7 appena a nord dell'isola di Flores, a una profondità di soli 10-15 chilometri. Resta drammatico il bilancio delle vittime: sono almeno 53 le persone morte e circa 135 quelle rimaste ferite. Il bilancio è tuttavia provvisorio e destinato a crescere nelle prossime ore. Le autorità non parlano di dispersi, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Oltre 5.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e oltre 900 le abitazioni che risultano seriamente danneggiate.