Nuovo terremoto in Indonesia: stavolta la scossa è di magnitudo 5.6

Violento terremoto in Indonesia, le immagini della devastazione dopo il sisma
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Nessuna allerta tsunami, l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Si continua a scavare tra le macerie per il sisma del 15 agosto
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La terra continua a tremare in Indonesia. Una nuova scossa di terremoto, dopo quelle di Ferragosto, ma stavolta di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores alle 2:46 (ora italiana), secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Nessun allarme tsunami è stato attivato.
Continua, dunque, l'attività sismica in Indonesia, dopo le violenti scosse di terremoto di Ferragosto. Il bilancio aggiornato è di 53 vittime e circa 135 i feriti. Numeri, purtroppo, destinati a crescere nelle prossime ore. Le autorità non parlano di dispersi, ma i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Oltre 5mila le persone costrette a lasciare le proprie case e oltre 900 le abitazioni che risultano seriamente danneggiate.
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Quella di Flores è una zona turistica e, secondo la Farnesina, sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su "Dove siamo nel mondo". Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto, mentre il ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui "invita gli italiani a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'Unità di Crisi".