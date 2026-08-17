Nuovo terremoto in Indonesia: stavolta la scossa è di magnitudo 5.6

Quella di Flores è una zona turistica e, secondo la Farnesina, sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su "Dove siamo nel mondo". Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto, mentre il ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui "invita gli italiani a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'Unità di Crisi".