Terremoto in Venezuela: nuova scossa nel centro del Paese | Atterrata la missione italiana: sanitari e soccorritori per garantire i primi aiuti

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello Stato di Aragua. Lo rende noto la Fondazione venezuelana per le ricerche sismologiche (Funvisis), mentre il sisma è stato confermato anche dall'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs). Intanto a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli - 7.2 e 7.5 sulla scala Richter - nel Paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui tre italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50mila. Nelle ultime ore è atterrato all'aeroporto di El Libertador, a Maracay (ovest di Caracas) il volo messo a disposizione della Difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile e composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'Unita di crisi della Farnesina, raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.