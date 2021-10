Terremoto in Iran, scossa del 5.1 nel sud-est del Paese

Ansa

Un terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter ha scosso la città iraniana di Yazdansha, nella provincia di Kerman, alle 15:16 ora locale. Il sisma, avvenuto a una profondità di 10 chilometri, ha interessato anche le vicine città di Zarand e Kianshahr. Alcuni vecchi edifici sono stati in parte danneggiati e la gente si è precipitata in strada presa dal panico. Ancora non si sa se ci siano vittime.