Terremoto in Cile, sisma di magnitudo 4.5 avvertito dalla popolazione

Un terremoto di media intensità, di magnitudo 4.5, è stato avvertito in Cile nelle regioni meridionali di Ñuble, Biobío e Araucanía. Secondo quanto riferito dal Centro Sismologico dell'Università del Cile, il terremoto si è verificato in mare alle 12.37 ora locale, a una profondità di 33,5 km. Nel frattempo, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 25,34 km a ovest del comune di Coronel, nel Biobío. Il Servizio nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri (Senapred) sta valutando i potenziali danni alle persone o alle infrastrutture, nonché la potenziale interruzione dei servizi di base.