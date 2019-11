Terremoto in Albania: 50 i morti, stop alla ricerca dei superstiti tra le macerie

Tra le vittime si contano 6 bambini e 22 donne. Sono 26 le persone morte nel crollo di due palazzine nella sola Thumana, località a circa 20 chilometri a nord di Tirana, mentre altre 24 hanno perso la vita in varie zone di Durazzo, dove sono crollati due alberghi sulla spiaggia, due palazzi in città e una villetta di tre piani.



Tra i feriti, almeno 41 sono ancora ricoverati negli ospedali di Tirana e Durazzo. Grave una giovane ragazza, che non può essere nemmeno trasferita all'estero, come invece è successo per altre tre persone, due delle quali sono state portate in Italia per ottenere cure specializzate. In gravi condizioni anche un ragazzo.