Forte terremoto di magnitudo 6.3 colpisce il nord dell'Afghanistan

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell'Afghanistan. Secondo quanto comunicato dallo United States Geological Survey (USGS), il sisma è stato registrato a circa 35 chilometri da Khulm, nei pressi della città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh. L'agenzia Usa precisa che la profondità dell'evento sismico è stata di circa 10 chilometri. Le scosse sono state percepite anche a Kabul, la capitale, situata a centinaia di chilometri di distanza dall'epicentro. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali su eventuali danni o vittime.