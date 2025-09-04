Terremoto in Afghanistan, il bilancio sale a oltre 2.200 morti e 3.600 feriti

È di 2.205 morti e 3.640 feriti l'ultimo bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito domenica scorsa la zona orientale dell'Afghanistan, in particolare la provincia di Kunar. Lo ha riferito oggi il portavoce aggiunto del governo di Kabul, Hamdullah Fitrat, aggiungendo in una nota pubblicata su X che sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso. "Sono state montate tende per le famiglie sfollate in diverse località ed è in corso la distribuzione organizzata di aiuti umanitari di prima necessità", ha aggiunto.