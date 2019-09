Più di 100 manifestanti fermati 21 settembre 2019 15:46 Tensione a Parigi, tornano i gilet gialli: scontri sugli Champs-Elysées Le forze dellʼordine hanno usato lacrimogeni per disperdere la folla. Fermate più di 100 persone: tra di loro anche appartenenti ai black bloc

I gilet gialli tornano a manifestare a Parigi per quello che è l'atto 45 del movimento di protesta francese. Alta tensione a Parigi: sugli Champs-Elysées la polizia ha utilizzato lacrimogeni per disperdere gruppi di gilet gialli che volevano avvicinarsi alle zone vietate. Più di 100 manifestanti sono state fermati per essere identificati. Ad alcuni di loro sono state sequestrate pietre, mazze di ferro e altri oggetti contundenti. Secondo la Prefettura francese, sono stati denunciati alcuni appartenenti al gruppo anarchico dei black bloc.

Parigi nella morsa dei cortei - La protesta dei gilet gialli si unisce alle manifestazioni già annunciate a favore del clima e contro la riforma delle pensioni. Inoltre, migliaia di persone si ritroveranno davanti a siti e monumenti storici in occasione della Giornata del Patrimonio, in cui è possibile visitare gratuitamente musei e luoghi celebri della capitale. Alcuni punti d'interesse però, come l'Arco di Trionfo o la Torre Eiffel, resteranno chiusi al pubblico per motivi di sicurezza.

Una città blindata dalle forze dell'ordine - Nelle zone considerate a rischio, in particolare lungo gli Champs-Elysées, sono schierati 7.500 agenti di sicurezza, tra poliziotti e gendarmi, accompagnati da camionette di sicurezza e idranti per disperdere la folla in caso di necessità. I primi scontri, con lancio di lacrimogeni, sono avvenuti proprio lungo la avenue George V, adiacente alla via che conduce all'Arco di Trionfo.



#Paris manifestation pour le #climat les gilets jaunes empêchés de manifester ce matin rejoignent le cortège ainsi que le #BlackBloc Violents affrontements. #GiletsJaunes #Acte45. #GiletsJaunes2019 #manifclimat pic.twitter.com/AjOcfi9ycu — LINE PRESS (@LinePress) September 21, 2019