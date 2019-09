Gilet gialli, scontri a Nantes: 35 persone arrestate e 6 ferite

Gilet gialli di nuovo in piazza in tutta la Francia per il 44.mo atto della protesta che ha visto la manifestazione più importante a Nantes, con quasi duemila dimostranti. Nel centro della città la situazione è rapidamente degenerata con lanci di molotov e sassi contro la polizia in tenuta antisommossa. Gli agenti hanno risposto sparando lacrimogeni e fermando 35 persone. Due i feriti tra i dimostranti e quattro tra gli agenti.