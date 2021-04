Tennessee, sparatoria in un liceo: diversi feriti, tra cui un poliziotto, e un arresto

Cessato allarme alla Austin East High School di Knoxville , in Tennessee, dopo la sparatoria che ha ferito diverse persone, tra cui un agente. A seguito dell'intervento delle forze dell'ordine un uomo è stato arrestato. Il poliziotto rimasto ferito è l'agente addetto alla sicurezza della scuola.

Subito dopo la sparatoria, l'edificio era stato messo in sicurezza e gli studenti non coinvolti nell'incidente erano stati radunati vicino al campo sportivo. L'a polizia aveva invitato la popolazione ad evitare l'area. Non si conoscono al momento le condizioni delle persone rimaste colpite.