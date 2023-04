Deputati Usa espulsi in Tennessee, Biden: "Decisione scioccante e antidemocratica"

Il presidente americano Joe Biden ha definito "scioccante" e "antidemocratico" il voto col quale la Camera dei rappresentanti del Tennessee ha espulso due deputati dei Democratici, che avevano preso parte a proteste contro la violenza armata all'interno della sede parlamentare.

"La scorsa settimana, altri tre studenti e tre funzionari scolastici sono stati uccisi in un'altra sparatoria di massa a Nashville", ha ricordato l'inquilino della Casa Bianca. "Lunedì 7mila cittadini del Tennessee, tra cui numerosi studenti, hanno marciato per chiedere ai parlamentari di attivarsi e mantenerli al sicuro. I deputati repubblicani hanno invece votato per espellere tre legislatori democratici che avevano preso posizione in solidarietà con gli studenti e le famiglie".