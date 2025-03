Tempeste e tornado nel Sud degli Usa, almeno 39 morti in sette Stati

Nel sud degli Usa si contano i morti di una serie di tempeste che hanno scatenato incendi e tornado. Il maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto su sette Stati ha causato la morte di almeno 39 persone. Gli incendi in Oklahoma hanno distrutto più di 400 case causando almeno quattro decessi, mentre nel Mississippi si contano sei morti in una serie di tornado. Ancora, nel Missouri i tornado hanno ucciso almeno una dozzina di persone. Incendi e tornado di sono sviluppati anche in Alabama, Arkansas, Texas e Kansas.