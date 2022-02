Tempesta negli Stati Uniti, oltre 150mila case senza elettricità

-afp

Oltre 150mila abitazioni sono rimaste senza elettricità dopo la tempesta che ha colpito gli Stati Uniti, portando neve e ghiaccio dal Midwest alla costa est e nel sud. La situazione peggiore si registra in Tennessee, dove il blackout interessa oltre 93mila case. Altre 43mila famiglie a New York e 30mila in Ohio sono senza elettricità.