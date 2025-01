La tempesta Eowyn paralizza Gran Bretagna e Irlanda: oltre 500 voli cancellati

La tempesta Eowyn si abbatte su Gran Bretagna e Irlanda. Sono più di 500 i voli cancellati per l'arrivo della furia distruttiva che ha investito le isole con venti oltre i 180 chilometri orari. Le cancellazioni riguardano gli aeroporti di Dublino e quelli di Aberdeen, Belfast, Edimburgo e Glasgow in Scozia e Irlanda del Nord, al momento le aree più colpite del Regno. Ma sono state emesse allerte meteo anche per alcune parti settentrionali dell'Inghilterra. E non solo. Disagi, blackout e scuole chiuse in moltissime zone.