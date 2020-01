Tempesta di neve in Canada e in Spagna: scuole e aeroporti chiusi 

E' emergenza in Canada per la tempesta di neve che da giorni non lascia tregua. Le autorità hanno disposto la chiusura di scuole, uffici e aeroporti, invitando i cittadini a restare in casa. Metri di fiocchi hanno coperto intere cittadine mentre il vento ha "spento" Terranova e Labrador dove in migliaia sono rimasti senza luce. Disagi anche in Spagna, dove la burrasca Gloria ha paralizzato intere zone nel nord e nell'est del Paese. La neve ha causato una vittima a Valencia.