Tel Aviv, scontri tra eritri e polizia: almeno 160 feriti

Oltre 160 feriti, strade, negozi ed auto devastati, scontri con gli agenti in assetto antisommossa, ospedali in affanno per l'afflusso di persone da curare.

La zona sud di Tel Aviv, dove si trova l'ambasciata di Asmara, ha vissuto ore di guerriglia quando gruppi di richiedenti asilo eritrei si sono scontrati prima con la polizia e poi tra di loro, divisi in sostenitori e oppositori del governo del Paese del Corno d'Africa. L'occasione scatenante è stato un evento celebrativo organizzato dall'ambasciata, la cui sala è stata poi devastata dai dimostranti.