Teheran valuta di ripristinare gradualmente internet | Medici: "Oltre 16.500 le vittime"

"Questo è un livello di brutalità completamente nuovo", ha dichiarato al Times il professor Amir Parasta, chirurgo oculista iraniano-tedesco che ha contribuito a creare la rete di medici che ha messo a punto il documento. "Questa volta stanno usando armi di livello militare e quello che stiamo vedendo sono ferite da arma da fuoco e da schegge alla testa, al collo e al torace".