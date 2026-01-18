Teheran valuta di ripristinare gradualmente internet | Medici: "Oltre 16.500 le vittime"

Le chiamate internazionali sono possibili da martedì 13 gennaio, mentre da sabato 17 secondo le autorità l'accesso a internet sarebbe ripristinato
© Ansa
Secondo quanto riportato da media locali, le autorità iraniane stanno valutando di ripristinare "gradualmente" l'accesso a internet dopo il blocco delle comunicazioni, secondo quanto riportato dai media locali. Le chiamate internazionali sono possibili già da martedì 13 gennaio, mentre da sabato 17 secondo le autorità l'accesso a internet sarebbe ripristinato. Intanto, nuovo bilancio delle vittime. Secondo i medici, "sarebbero oltre 16.500 i morti per le proteste in Iran".
L'agenzia di stampa Afp ha annunciato di esser riuscita a connettersi a internet dall'ufficio di Teheran, sebbene la maggioranza dei provider web e mobili restino interrotti. Le chiamate internazionali sono possibili da martedì 13 gennaio e la messaggistica di testo è stata ripristinata sabato 17. Nello stesso giorno, l'agenzia Tasnim ha riferito che "le autorità hanno annunciato che anche l'accesso a internet sarebbe stato gradualmente ripristinato", senza dare altri dettagli.
Anche i social network Instagram, Telegram, X, Facebook e YouTube erano stati vietati in Iran alcuni anni fa, spingendo gli utenti a utilizzare le Vpn, ma pure queste sono state vietate dallo scorso 8 gennaio.
Il bilancio delle vittime nella repressione delle proteste in Iran supererebbe i 16.500 morti, secondo un rapporto redatto da medici iraniani citato dal Sunday Times. Il rapporto afferma nello specifico che la maggior parte delle vittime sono giovani sotto i 30 anni e che altre 330.000 persone sono rimaste ferite, con gran parte delle uccisioni avvenute nell'arco di due giorni.
"Questo è un livello di brutalità completamente nuovo", ha dichiarato al Times il professor Amir Parasta, chirurgo oculista iraniano-tedesco che ha contribuito a creare la rete di medici che ha messo a punto il documento. "Questa volta stanno usando armi di livello militare e quello che stiamo vedendo sono ferite da arma da fuoco e da schegge alla testa, al collo e al torace".
Il rapporto afferma che i dati sono stati raccolti dal personale di otto importanti ospedali oculistici e 16 pronto soccorso in tutto l'Iran. Afferma che i medici sono stati in grado di comunicare utilizzando la tecnologia vietata Starlink durante il blocco di Internet. Il rapporto segnala anche un elevato numero di lesioni agli occhi: le forze di sicurezza avrebbero fatto ricorso anche a fucili da caccia, con almeno 700 persone che hanno perso la vista.