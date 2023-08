Teheran, regista iraniano condannato per aver proiettato film a Cannes

Un tribunale di Teheran ha condannato il famoso regista Saeed Roustaee a sei mesi di carcere per la proiezione del suo film "Leila e i suoi fratelli" al Festival di Cannes nel 2022.

Lo hanno annunciato i media iraniani. Il lungometraggio dipinge il ritratto di una famiglia povera sull'orlo di implodere in un Iran sprofondato in una grave crisi economica. La pellicola è stata bandita nella Repubblica islamica dalla sua uscita lo scorso anno, per presunta "infrazione alle regole di partecipazione senza permesso a Cannes e poi a Monaco".