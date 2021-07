Tassa globale, Yellen: "Giornata storica per la diplomazia economica"

ansa

Il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, ha definito quella odierna "una giornata storica per la diplomazia economica". Il riferimento è all'accordo all'Ocse sulla proposta di una minimum tax globale. "Per decenni gli Stati Uniti hanno partecipato a una competizione internazionale sulle tasse, riducendo le loro imposte solo per vedere altri ridurle ancora di più. Il risultato è stata una corsa globale al ribasso", osserva Yellen.